Невідома окупація Одеси: чому в СРСР замовчували ''румунський слід''

Трансністрія — адміністративно-політична одиниця на південному заході сучасної України, яку німці на підставі договору в Бендерах від 30 серпня 1941 року віддали під тимчасову румунську цивільну управу. Румунський регіон Трансністрія, який з 19 серпня 1941 по 29 січня 1944 був поділений на 13 повітів (жудеців), до якого входили крім Басарабії, Буковини та Придінстров'я - території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, та півострова Крим.

Міськім головою Одеси під час окупації став державний службовець і політичний діяч в Російській імперії та Румунії, іменем якого сьогодні названо одну з вулиці Кишиніва.

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