Невдачі американського Boeing 737: диверсії конкурентів або технічна недоробка

Європейський Союз призупинив всі польоти Boeing 737 MAX 8 після авіакатастрофи літака цього ж типу в Ефіопії 10 березня. Про це сказано в заяві Європейського агентства з авіабезпеки. Всього від експлуатації повітряного судна вже відмовилися понад 27 авіакомпаній по всьому світу.

У зв'язку з цим трапилася НП в небі над Румунією. Літак Boeing 737 MAX авіакомпанії Norwegian, який прямував за маршрутом Стокгольм-Тель-Авів раптово розвернувся в повітрі і відправився назад в пункт відправлення.

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