Невакцинованим дітям знову можна ходити до школи

В Україні дозволили дітям, які не пройшли вакцинацію, ходити до школи, проте це буде особистою відповідальністю керівника навчального закладу.

Як заявила міністерка освіти й науки України Ганна Новосад в інтерв'ю агенству "Інтерфакс-Україна", МОН підготувало листа у регіони з пропозиціями посилити нагляд за тим, щоб діти були щеплені, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Якщо буде ухвалено якесь рішення щодо цього, то це буде відповідальністю керівника навчального закладу – прийняти в школу або запропонувати якусь іншу форму навчання, беручи до уваги наявну довідку", – повідомила Новосад.

За її словами, Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести до довідки 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу, статус про наявність чи відсутність щеплення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні очільники Міносвіти та Мінохорониздоров'я Лілія Гриневич та Уляна Супрун в серпні 2019 року повідомили, що дітей без щеплень не пускатимуть до шкіл і садків. Проте в деяких містах заявили, що не будуть забороняти невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти.

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