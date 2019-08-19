Нетаньягу передасть: після Зеленського поїде до Путіна

Сьогодні відбулась зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Беніяміна Нетаньягу із президентом Зеленським.

Напередодні Нетаньягу заявляв, що сотні тисяч громадян Ізраїлю є вихідцями з України, тому він оцінює цю зустріч як надважливу. Раніше він також говорив про готовність виступити посередником у перемовинах між Україною та РФ. Про можливий перебіг перемовин між двома лідерами розповів експерт міжнародник Андрій Бузаров.

Він заявив, що цей візит підтверджує, що сьогодні Укарїна цікава Ізраїлю як з політичної та економічної, так і з гуманітарної точки зору. Разом із тим, Бузаров не вірить в те, що Нетаньягу офіційно погодиться стати посередником між Росією та Україною. Він порівняв таку ситуацію із посередництвом України у конфлікті між Палестиною та Ізраїлем. Експерт наголосив, що результатом саме цього візиту може стати гуманітарна допомога Ізраїлю регіонам Донбасу.

Бузаров додав, що сподіватись на односторонню підтримку Ізраїлю у конфлікті України з РФ не варто, оскільки на його думку, всі потужні держави завжди ведуть подвійну політичну гру. Експерт зазначив, що на міжнародній арені Україна не є важливим геополітичним фактором для більшості провідних гравців, окрім Росії, де президент Путін використовує її для підняття свого рейтингу.

Із приводу зустрічі Нетаньягу та Зеленського, Бузаров заявив, що президента України у світі зараз розглядають як феномен. Ніхто не розуміє, як і чому він переміг на виборах, тому з ним зустрічаються радше через хайп, ніж через бажання вирішувати реальні проблеми.

Важливим фактором Бузаров назвав і зустріч Нетаньягу із Путіним, яка відбудеться після зустрічі ізраїльського прем'єра із президентом Зеленським у Києві. Експерт не виключив, що так Нетаньягу зможе передати Путіну важливі повідомлення від Зеленського. Поведінку самого Путіна Бузаров оцінив, як пасивну. За його словами, Путін, ніби, зачаївся та вичікує слушного моменту для чогось.

Про стосунки України із США, експерт заявив, що бачить можливість для президента Зеленського стати героєм у процесі закінчення війни на Донбасі, якщо йому вдасться залучити до цього процесу Трампа. Нагадаємо, що Трамп неодноразово звинувачував свого попередника Обаму у тому, що РФ анексувала Крим. Але Трампу допомога Україні може бути цікава лише в контексті його рейтингу на майбутніх виборах президента США.

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