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Нестриманий гнів: психолог розповів, хто з кандидатів контролює свої емоції

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Експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім не виключає того, що політичні дебати між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським і Петром Порошенком можуть перетворитись на побутову сварку. Він зазначив, що досвід діючого президента, який має більш виважену психологічну реакцію та самоконтоль, які мають йому допомогти.

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