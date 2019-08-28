Нестор Шуфрич вийшов із сутінок: тепер він голова комітету свободи слова

Партія "Європейська солідарність" вважає неприйнятним обрання головою Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України представника ОПЗЖ Нестора Шуфрича

Його називають близьким соратником Віктора Медведчука. Партія "Європейська солідарність" закликаює партії "Голос" і "Батьківщина" переглянути свої позиції і публічно виступити проти такого призначення.

Свою позицію політична сила п'ятого президента України Петра Порошенка виклала в офіційному зверненні на своєму сайті.

"Справжні погляди проросійських політиків настільки ж далекі від свободи слова, наскільки близька їхня позиція до Росії. Відповідно, пропозицію правлячої влади очолити цей комітет представнику проросійської сили означає, що партія "Слуга народу" поділяє російські підходи до монополії влади над інформаційним простором", – йдеться у ньому

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