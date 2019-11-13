Нещадна хвороба: популярна українська телеведуча розповіла про своє онкозахворювання

Відома телеведуча каналу "1+1" Алла Мазур зізналася, що у неї діагностували злоякісну пухлину. Деталі вона розповіла в пості на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ведуча зазначила, що зазвичай публічні люди не розповідають про таке, і вона сама теж відчувала бажання закритися від усього світу. Але з часом зрозуміла, що не варто боятися.

Сьогодні в Україні немає широкого поширення культури спілкування з людьми, які мають невиліковні хвороби. Які поради дають психологи з моральної та психологічної підтримки онкохворих, Юлія Крапівіна розповіла в сьогоднішньому випуску програми.

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