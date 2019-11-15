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15 листопада • оновлено в 14:42
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Неперевершена декоративна сокира для вашого дому

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Неперевершена декоративна сокира для вашого дому.

В цьому відео відображений процесс створення декоративної сокири. За цією технологією можна відтворити форму будь-якої речі.

Неперевершена декоративна сокира для вашого дому

Неперевершена декоративна сокира для вашого дому

Скріншот з відео

Неперевершена декоративна сокира для вашого дому

Неперевершена декоративна сокира для вашого дому

Скріншот з відео

Спочатку переносимо малюнок на нашу заготовку з пінопласту. Ми використовуємо пінопласт для того, щоб відлити форму з гіпсу.Після цього занурюємо в форму шматок дерева та заливаємо спеціальним розчином.

Неперевершена декоративна сокира для вашого дому

Неперевершена декоративна сокира для вашого дому

Скріншот з відео

Неперевершена декоративна сокира для вашого дому

Неперевершена декоративна сокира для вашого дому

Скріншот з відео

Коли розчин застиг, шліфуємо та поліруємо його, концентруючись на деталях.

Наша сокира готова, вона має надзвичайний вигляд і знайде місце в будь-якій оселі. Ваші відвідувачі будут в захваті!

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