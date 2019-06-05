Неофіційний iPhone – кіт у мішку

Смартфон - невід`ємний атрибут кожної людини. Робота, спілкування, розваги – за все відповідає один пристрій. Які гаджети найпопулярніші – запитуємо у киян.

Без зайвої реклами Кияни найчастіше купують техніку apple. На це вказує статистика сайтів з оголошеннями на вторинному ринку. Про це говорять ритейлери. За спостереженнями консультантів торговельних мереж, купуючи нові телефони українці все частіше звертають увагу, не лише на камеру чи екран - їх турбує якість гарантійного сервісу.

Заміна без ремонту на новий телефон – таку опцію може запропонувати лише Apple Authorized Reseller - офіційний представник компанії виробника на українському ринку. Ідентифікувати таку мережу вкрай просто.

"По-перше, це звичайно гарантійний талончик, по-друге, це маркування на пристрої. Є офіційні рівень гарантії він знаходиться в настройках, достатньо подивитися на фасад там буде написано Authorized Reseller, другим компаніям це клеїти абсолютно заборонено", — говорить експерт Назар Костюк.

Що може статись з, так званим, сірим IPhone – експерт також пояснив. По-перше, це може бути refresh версія, яка зібрана з кількох старих телефонів. По-друге, у пристрої може бути заблокована фронтальна камера – цього вимагає законодавство деяких країн, або ж вимкнена опція FaceTime. А головне, Вам доведеться, у разі виявлення браку, ремонтувати телефон власним коштом.

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