Неможливо обмежити скупчення землі в одних руках: експерт із земельних питань

Експерт із земельних питань Роман Головін у прямому етері на ObozTV прокоментував зміни, які мають відбутися щодо запровадження ринку землі в Україні.

"15% - це не є обмеження для скуповування землі. Навіть 1% - це не обмеження. Що заважає тобі зробити 100 або 1000 різних підприємств. Тим більше із тою діджиталізацією, яка зараз іде. Це не працюючий механізм, його взагалі не можна розглядати. Неможливо заборонити українцям та іноземцям скупчувати велику кількість землі в одних руках. Якщо ви живете у будинку, то сходи у під'їзді кому належать? Вони спільні, щоб ви не перебилися між собою. Так само із землею потрібно зробити. Власниками землі можеть бути лише українці. Одна ділянка в одні руки - і все", - заявив Головін.

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