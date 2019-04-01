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Немає змісту, який формує міжнародну політику: експерт дав оцінку міжнародній програмі Зеленського

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Експерт із міжнародних питань Тарас Семенюк зазначив, що стратегічна позиція Петра Порошенка відома; у суспільства є розуміння того, куди рухається країна, а іноземним партнерам надає можливість прогнозувати його політику. Оцінити позицію Володимира Зеленського, за словами експерта, складно, тому що, за яскравими гаслами та рекламою не було змісту, який формує міжнародну політику.

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