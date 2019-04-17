Неконституційні повноваження президента: нардеп сказала, скільки їх отримав Порошенко за п'ять років

Народний депутат України Олена Сотник вважає, що заява діючого президента України Петра Порошенка, про необхідність скорочення президентських повноважень, є маніпуляцією. За її словами, заява Порошенка означає, що його політична сила хоче повернутись до прийняття у другому читанні тих конституційних змін, де, крім децентралізації, був прописаний "Спеціальний статус Донбасу".

Вона наголосила, що в разі бажання зменшення повноважень, президентові не треба змінювати конституцію і вводити посаду префектів. Народний депутат підкреслила, що за п'ять років існування нинішнього складу парламенту, пропрезидентською більшістю президенту Порошенку було надано щонайменш 12 різних повноважень, які не відповідають його конституційним повноваженням та перевищують ті повноваження, які йому надані Конституцією України.

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