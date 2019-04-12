Нехай напружуються: Гриценко прокоментував заяву Росії про його заочний арешт

Екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко заявив, що відкриття провадження і оголошення його у міжнародний розшук Росією, за звинуваченням у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Росії, зокрема, до здійснення терактів на території Москви і Таганрогу, є нічим іншим, як політичною справою, яка не має нічого спільного ні з тероризмом, ні з юриспруденцією.

На його думку, Росія хотіла б, щоб в українській владі, в парламенті, уряді та інших структурах були б слабкі та підконтрольні Кремлю люди, а люди з сильною проукраїнською позицією їх напружують. Він запевнив, що буде і надалі відстоювати інтереси України, а тому побажав Росії "напружуватись і далі".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал