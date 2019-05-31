Негода в Україні: Obozrevatel News

Негода в Україні

На заході України знову погіршилася погода. Там пройшли сильні дощі. Підтопило півсотні будинків та майже сотню присадибних ділянок в Івано-Франківській області. Зачепила негода і Львівщину, щоправда дещо менше. Наразі опади припинилися. Синоптики ж на сьогодні прогнозують погіршення погоди не лише в західних, але і у центральних та північних регіонах.

ООС: двох військових поранено

Двоє військових отримали поранення на сході України. Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири – із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Від початку доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Зустріч у "Нормандському форматі"

Зустріч у “Нормандському форматі” може відбутися в середині липня. Про це в ефірі українським ЗМІ заявив секретар РНБО Олександр Данилюк. Каже, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини. Говорили про Мінські домовленості. Секретар РНБО також додав, що і у подальшому сторони будуть продовжувати активний діалог.

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