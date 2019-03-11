Негода в Україні: Obozrevatel News о 12:00 від 11.03.2019

Друга смерть від негоди на Вінниччині

На Вінниччині ще одна людина загинула через негоду. І знову від дерева. Трагічний інцидент стався сьогодні вранці у місті Хмільник; загинула 29-річна жінка.

Негода заблокувала міжнародну трасу

На Буковині негода заблокувала міжнародну трасу. Поблизу пункту пропуску "Порубне" на дорогу впали дроти високовольтної лінії. Це ділянка на кордоні з Румунією.

Boeing скасував презентацію нових літаків

Компанія Боїнг скасувала презентацію нових літаків через авіакатастрофу в Ефіопії. Захід мав відбутися 13 березня у Сіетлі. Літаки, які хотіли показати під час презентації здатні без дозаправок долати понад 21 тисячу кілометрів. Представники Боїнг кажуть - представлять світу нові літаки в найближчому майбутньому

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