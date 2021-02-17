Негода у США, а в Каїрі люди під завалами: є жертви – дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 08:00, 17.02.2021

Негода у США, а в Каїрі люди під завалами: є жертви – дайджест міжнародних подій

45 президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обіцяє незабаром дати перші інтерв'ю після виходу з посади, а під завалами будинку в Каїрі загинули троє людей.

Про це більш детально і не тільки - у міжнародному огляді OBOZREVATEL.

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