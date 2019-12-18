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18 грудня • оновлено в 20:25
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Недоторканність скасували остаточно: юрист розповіла про небезпеки

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Керівник проектів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Дениса Похили.

Вона прокоментувала остаточне зняття недоторканності з народних депутатів України.

"Я нагадаю, що це рішення вересня цього року, коли депутати прибрали недоторканність. І станом на сьогодні вони були змушені привести у відповідність до нових змін законодавство, тому відповідним чином вони мали змінити порядок притягнення до відповідальності та арешту. Прийняті сьогодні зміни матимуть силу вже з 1 січня 2020 року. Чесно кажучи, у мене виникають тепер сумніви, щодо конституційності нового порядку, і на мою думку, мав би бути прийнятий інакший порядок, щоби влада не мала можливості зловживати відсутністю недоторканності у депутатів", - заявила Кириченко

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юлія Кириченко
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