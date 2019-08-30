Недоторканість ще не зняли: буде повторне голосування

Верховна Рада у четвер, 29 серпня, на першому засіданні нової сесії схвалила законопроект про зняття депутатської недоторканності.

"За" проголосували 363 народних депутати. "Проти" – 0. Утримався – 1.

Нагадаємо, проект №7203 був внесений до Ради 8 скликання п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Народні депутати розпочали розгляд законопроекту про внесення змін до ст. 80 Конституції України, який передбачає позбавлення парламентарів недоторканності ближче до ночі п'ятниці, 30 серпня.

Перед голосуванням поміж інших депутатів виступив зі своєю позицією і Порошенко. Він нагадав, яку конституційну процедуру пройшов закон, і закликав колег підтримати те, на що українці чекали 25 років.

Президент України Володимир Зеленський, який був присутній на засіданні, підганяв депутатів і одразу ж після голосування залишив сесійну залу.

Характерно, що перед голосуванням представники "Європейської солідарності" зробили зауваження спікеру Дмитру Разумкову, що він переплутав голосування в першому читанні і в цілому. Зеленський відреагував реплікою: "Ну сказали ж, що ви горлаєте весь час?"

Зауважимо, парламент попередньо схвалив законопроект у першому читанні. На наступній сесії буде потрібно не менше 300 голосів для остаточного затвердження конституційних змін. Така процедура встановлена Основним законом.

Самі народні депутати зустріли рішення бурхливими оплесками.

Нагадаємо, ст. 80 Конституції України раніше звучала так: "Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".

У тому разі, якщо зміни до Конституції будуть повністю схвалені, у статті залишиться лише одна частина: про те, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за роботу у Раді.

Передбачено, що закон почне діяти з 1 січня 2020 року.

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