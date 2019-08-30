Недоторканість є в усіх парламентах Європи: політолог

Директор міжнародного інституту демократій Сергій Таран прокоментував ухвалення закону про зняття депутатської недоторканості.

Законопроект підтримали 363 народних обранця. Його вніс до голосування Петро Порошенко. Він нагадав народним обранцям, яку процедуру пройшов цей законопроект у попередній ВР. Якщо будуть дотримані всі процедури, відповідно до нового закону, то він має почати діяти із січня 2020 року.

Сергій Таран заявив, що депутатську недоторканість зняли передусім саме через те, що цього прагнуло українське суспільство. І розмови про зняття депутатської недоторканості велись вже не один десяток років. Сам експерт заявив, щ ставиться до нововведення із обережністю, адже недоторканість існує в усіх парламентах європейських країн, як і в парламенті самого Європейського Союзу.

Проблема української депутатської недоторканості не у тому, що вона була, а у тому, що українські депутати дуже часто нею зловживали. Тому, на думку експерта, логічніше було би говорити про реформування цього інституту, а не про повне його заперечення.

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