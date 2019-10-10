Недостатньо патріотичний: як горизонтальна ворожість розділяє однодумців

Можна скільки завгодно припускати, що спільна мета об'єднує групи, але реальність полягає в тому що часто вона роз’єднує їх. На думку психологині Джудит Вайт зрозуміти цей феномен може допомогти - концепція горизонтальної ворожості.

Навіть, якщо вони поділяють головний принцип, радикальні групи часто зневажають більш помірковані групи, як шахраїв та зрадників. Зигмунд Фрейд стверджував - саме незначні відмінності в людях, в іншому дуже схожих, формують фундамент почуття інакості та ворожості між ними.

Патріоти виступають проти "менш патріотичних". Темношкірі проти темношкірих, через те, що їх колір шкіри не є достатньо чорним.

У 1995 році титул Гізер Вайтстоун отримала титул Міс Америка, проте, замість захоплення отримала протест від активістів з вадами слуху. Оскільки вона не була "достатньо глухою" і спілкувалася, замысть того, аби використовувати мову жестів.

Радикальні активісти екологічного руху критикували поміркований Greenpeace за те, що “бездумний монстр зацікавлений лише в надходженні еко-баксів” та є головною загрозою єдності екологічного руху.

В дослідженнях було з’ясовано, що вегани продемонстрували майже в тричі вищий рівень упередженості до вегетаріанців, ніж вегетаріанці до веганів. Самозванці, одним словом,бо якщо б вони насправді переймалися ідеєю, то не їли б хоча б яєць!

Атепер увага! Ортодоксальні євреї оцінили менш прихильно консервативних єврейок, які не дотримувалися релігійних практик або взагалі не визнавали релігійних свят. Сигнал був наступним: якби ви були адептом, то були б віддані ідеї цілком.

І от з'ясувалося, що чим більше ви себе ідентифікуєте з групою крайніх поглядів, то сильніше прагнете відмежуватися від поміркованіших груп, які загрожують вашим цінностям.

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