Недоречний гумор: що загрожує гумористу на Заході за незрозумілий жарт

Політкоректність, яку часто вказують, як основу суспільних відносин на Заході, має свої межі; якщо вона панує у суспільному просторі, то "приватний гумор" часто втрачає ці межі.

Найбільше в Європі дістається сусіднім країнам, побут і менталітет яких відомий і зрозумілий. Проте, англійці і американці не проти поглузувати із самих себе, але не як з нації, а як з окремих соціальних або професійних груп.

Але суспільство і бізнес не готові прощати антисоціальні вчинки навіть суперпопулярних коміків і історія з Джорджем Карліним тому яскравий приклад.

Чим ризикують у США та Європі непрофесійні "жартівники" дивіться у першій частині нашої сьогоднішньої програми.

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