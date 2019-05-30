Недисципліновані депутати не змогли посилити покарання для недисциплінованих водіїв

Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій зазначив, що поліпшення ситуації на українських дорогах з підвищення правосвідомості водіїв, можливе за двох важливих чинників, одним з яких є передача певних повноважень до органів місцевого самоврядування.

Так, за його словами, встановлення камер фото-відеофіксації в місцях підвищеної концентрації ДТП та здійснення контролю за неправильним паркуванням, вже законодавчо передано до місцевих громад.

Другим важливим чинником, що дисциплінуватиме водіїв, на його думку, має стати розмір фінансового покарання за порушення правил ПДР. Проте, він зазначив, що це питання, яке залежить вже від дисципліні і відповідальності народних обранців. Один з законопроектів, якій стосувався підвищення штрафів за непристібнуті паски безпеки, провалили у Верховній Раді через відсутність достатньої кількості нардепів на пленарному засіданні.

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