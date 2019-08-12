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Неділя на українському ТБ: жахи, катастрофи і Путін

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Недільні новини провідні українські телеканали роблять все, щоб глядачі не розслаблялись перед новим робочим тижнем і розуміли - світ жахливий!

ТСН (1+1) настільки заледащіли, що навіть дає фору всім іншим ледацюгам. Те, про що вам Юлія Крапівіна розповіла ще у вівторок, ТСН повідомляє лише в неділю. Для тих хто в танку і ще не знає хто такий Ервін Міден подивіться у нас на сайті Обозреватель: навіть скайпом можна зробити більш інформативним спілкування з достойними представниками української землі.

Впало, обвалилось, потрощило, затопило. Після перегляду решти сюжетів ТСН розумієш, що з таким підбором новин вони скоро відберуть увесь хліб у Костянтина Стогнія і програми Кримінал, що виходить на ICTV.

До речі, ICTV, як і 1+1 не втрималися і показали обличчя Росіїї з "рейтингом популярності" у 30%. Для чого показували перебування кремлівського чудовиська у захопленому Криму, не зрозуміло й досі, хоча на ICTV і так існує дуже багато програм, у яких приписують Володимиру Путіну надлюдські властивості.

А от кому можна подякувати, так це ТРК УКРАЇНА за сюжет, на який не вистачило сил у ТСН. Що знайшли на морських курортах? Ні, холери звісно не має, але є кишкова паличка, і то, про це знають лише у місцевій лабораторії і ті, хто подивився випуск на ТРК Україна.

Головна рекомендація, коли будете купатися - рота закрийте.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Как только увидешь в телевизоре Путина ,возьми нож или пистолет, свидомитая мразь и застрелись ,,у вас етого гавна с Донбасса хватает.
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Ужасы это хорошо каждая тварь свидомитая на усраине должна ложится с ужасом и желательно не просыпаться,это самое сильное оружие России что наводит на вас страх ,кастрюляголовые далбаящуры.
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