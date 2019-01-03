Небезпечна втрата: Нідерланди попередили про загрозу

За повідомленням Associated Press, влада Нідерландів попередила громадськість про те, що деякі з 270 контейнерів, які вантажне судно загубило біля північного узбережжя Нідерландів, містили небезпечну хімічну речовину. Голландська берегова охорона повідомила, що три контейнери містили закриті бочки з органічним пероксидом.

Контейнерне судно втратило вантаж, який включав іграшки, лампочки та телевізори з плоским екраном під час нічного шторму біля прибережного кордону між Німеччиною та Нідерландами. Німецькі морські чиновники заявили, що назва корабля MSC Zoe.

До середини полудня в середу на береги Ваттових або Фризькіх островів Північного моря, винесло більше ніж 20 контейнерів. Деякі пляжі на островах вже побачили хвилю людей, які перевіряли, що винесло з моря.