Не знаєш мови - сиди вдома. Підсумки дня. Середа, 2 грудня

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 18:30, 2.12.2020

Мільйон хворих на коронавірус у Польщі, вакцинація у Велкій Британії і підготовка до локдауну в Україні. Як світ долає коронакризу.

Не знаєш мови - сиди вдома. З 16 січня Україна заговорить... українською.

Штрафи за дим. Українські нардепи підтримали заборону на продаж електронних сигарет неповнолітнім.

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