Не знаєш мови - сиди вдома. Підсумки дня. Середа, 2 грудня

Георгій Тука, ексзаступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб - поговоримо про те, що Росія хоче легалізувати представників ОРДЛО. Україна стала цьому на заваді.

Ольга Богомолець, українська політична і громадська діячка, лікарка-дерматолог - чому не спрацював карантин вихідного дня.