Не знаєш мови - сиди вдома. Підсумки дня. Середа, 2 грудня
Георгій Тука, ексзаступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб - поговоримо про те, що Росія хоче легалізувати представників ОРДЛО. Україна стала цьому на заваді.
Ольга Богомолець, українська політична і громадська діячка, лікарка-дерматолог - чому не спрацював карантин вихідного дня.
Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців - про те як коронавірус вдарив по бізнесу і чи не доведеться українцям робити щеплення від бідності.
Мільйон хворих на коронавірус у Польщі, вакцинація у Велкій Британії і підготовка до локдауну в Україні. Як світ долає коронакризу.
Не знаєш мови - сиди вдома. З 16 січня Україна заговорить... українською.
Штрафи за дим. Українські нардепи підтримали заборону на продаж електронних сигарет неповнолітнім.