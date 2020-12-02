Не знаєш мови - сиди вдома. Підсумки дня. Середа, 2 грудня

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  • Георгій Тука, ексзаступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб - поговоримо про те, що Росія хоче легалізувати представників ОРДЛО. Україна стала цьому на заваді.

  • Ольга Богомолець, українська політична і громадська діячка, лікарка-дерматолог - чому не спрацював карантин вихідного дня.

  • Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців - про те як коронавірус вдарив по бізнесу і чи не доведеться українцям робити щеплення від бідності.

Мільйон хворих на коронавірус у Польщі, вакцинація у Велкій Британії і підготовка до локдауну в Україні. Як світ долає коронакризу.

Не знаєш мови - сиди вдома. З 16 січня Україна заговорить... українською.

Штрафи за дим. Українські нардепи підтримали заборону на продаж електронних сигарет неповнолітнім.

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