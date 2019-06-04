Не згадують про головне: експерт назвав обтяжлива обставина поліцейських Переяслав-Хмельницького

Військовий експерт Юрій Колесников зазначив, що трагічний випадок, який стався у Переяслав-Хмельницькому, був не першим, коли поліцейські розстріляли, за його словами, невинну людину. Він нагадав випадок, коли поліцейські, переслідуючи машину, застрелили пасажира, а не водія.

На його переконання, зараз суспільство підводять до думки, що це не вбивство, а заподіяння ушкоджень, що призвело до смерті, що це випадковість. Натомість, він висловив нерозуміння того, як людина напідпитку, з вогнепальним штатною зброєю, яка не була здана на склад, йде зі служби.

Він припускає, що саме тому, що підозрювані є співробітниками нацполіції, не згадують про те, що згідно з українським законодавством, якщо людина скоює злочин в неадекватному стані, а стан алкогольного сп'яніння до них відноситься, являє собою не пом'якшувальну, а обтяжуючу обставину.

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