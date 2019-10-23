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23 жовтня • оновлено в 13:20
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Не врахували деталі: з родиною президента Зеленського стався конфуз в Японії

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Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Японії на інтронізацію імператора, потрапив в конфуз через жовтий колір сукні своєї дружини Олени.

В службі протоколу українського президента не врахували одну маленьку, проте важливу деталь: прапор родини імператора Японії - 16-пелюсткова жовта хризантема на сумаховому тлі, а жовтий колір, це кольори імператора. І одягати одяг такого ж кольору це демонстрація родинних зв'язків з ним.

Саме тому, представники всіх іноземних представництв та місії ніколи не надягають речі жовтого кольору на офіційні прийоми в Японії, або навіть до посольства Японії. Бо це або неповага до імператора, або людина демонструє родинні зв'язки з імператором.

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