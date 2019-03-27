Не тільки IT-фахівці: експерт назвала високооплачувані спеціальності в Україні

Експерт із працевлаштування Надія Петрученко зазначила, що в Україні зарплата у 2000-3000 доларів не є недосяжною. За її словами, такий рівень зарплат на ринку на сьогодні отримують крім IT-фахівців, топ-менеджери у галузі маркетингу та фінансів, а також люди, які працюють на складних виробничих процесах і інженерії.

Вона підкреслила, що одним з чинників, який впливає на ріст зарплат, є проходження фахівцем навчання та сертифікації за міжнародними стандартами.

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