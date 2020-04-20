Лікар назвав найкращий засіб в разі легкої формі коронавірусу

Якщо захворювання на коронавірус COVID-19 має перебіг безсимптомний або з мінімальною симптоматикою, єдиним ефективним засобом для найбільш швидкого одужання є рясне пиття.

Корінь імбиру не є засобом проти коронавірусу. Про це в ефірі ObozTV розповів реаніматолог, анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль.

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"80% людей переносять коронавірус безсимптомно, вони не відчувають взагалі жодної симптоматики або мають легку – температура, кашель, переважно в більш молодих, більш сильних людей. Просто треба пити дуже багато рідини. Рясне пиття – і все", – підкреслив він.

Корінь імбиру не є засобом проти коронавірусу COVID-19

"Не треба скуповувати імбир, часник, втирати березову кору собі в ліве вухо або вити на місяць, що сходить. Це все з однієї опери. Якщо комусь подобається пити чай з імбиром, то нехай п'є, тому що це смачно. А якщо вони хочуть цим лікуватися, то це дурниця. І ті, хто це пропагує, – шамани й шарлатани", – заявив медик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Людмила Гончарова розповіла, що цибуля, часник, корінь імбиру і лимон в разі надмірного вживання можуть спричинити опік шлунково-кишкового тракту. Ефективність цих продуктів у боротьбі з коронавірусом COVID-19 сильно перебільшена.