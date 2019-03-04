Не пустили на причастя і сповідь: названі причини затримання в Криму архієпископа ПЦУ

Блогер та журналіст Лариса Волошина зазначила, що серед українських правозахисників називається причина намагання запобігання зустрічі архієпископа Климента з українським бранцем Кремля Павлом Грибом в Ростові-на-Дону, куди священник і мав намір вирушити. За словами журналістки, архієпископ мав намір його сповідати, причастити і надати духовну підтримку.

Вона зазначила, що перешкоди цій зустрічі чинились через вкрай тяжкий стан здоров'я Гриба, який влада країни-агресорки у будь-який спосіб намагається приховати.

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