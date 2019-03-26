Не нашкодити: лікар розповів, як правильно надати долікарську невідкладну допомогу

Голова Всеукраїнської спілки парамедиків, лікар з медицини невідкладних станів Ярослав Вус дав прості, але діяві поради про надання першої невідкладної допомоги, за допомогою якої можна "дотягнути" людину до приїзду "швидкої допомоги" та врятувати людині життя. Він дав кілька важливих застережень від неправильних дій, які можуть серйозно зашкодити людині, що перебуває без свідомості.

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