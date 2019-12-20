Не найрозумніший: куди пропали з ТВ-екранів інтелектуальні шоу

Український глядач і не помітив, як на зміну інтелектуальним шоу прийшли "чупакабри" - як вигадані істоти у новинах ТСН, так і цілком реальні, які у нашій країні професійно займаються політикою.

І якщо перших ніхто, крім журналістів 1+1 не бачив, то другі особливо не переховуються і мігрують з одного телеефіру у другий. Часто з охороною, але завжди - на дорогому авто.

Яким було телебачення ще 15 років тому, згадуємо сьогодні і розмірковуємо, чи є шанс у українського телебачення шанс повернути трохи інтелекту до студій програм і ТВ-шоу, а згодом і на екрани.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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