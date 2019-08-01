Не на того напали: кому подзвонить Віталій Кличко, захищаючи своє політичне майбутнє

Віталій Кличко став протягом останніх двох місяців улюбленою мішенню для побиття на 1+1. А точніше, головним героєм для першого телеманіпулятора та кілера репутацій – Олександра Дубінського у програмі "Гроші".

Мер Києва був атакований за ці два літніх місяці щонайменш 10 разів і йому дорікали у гріхах на різний смак. Тут і скляний міст, МАФи, корупція на міському бюджеті і ставлять у заголовки його прізвище разом із словосполученням "слуги Кремля".

Вживаючи термінологією боксу, у Зеленського вирішили переграти Кличка по набраних очках. Проте, досвідченість Кличка переважає Зеленського, як в політиці (як не як, а людина вже 9 років на політичній арені України). А спортивний досвід, як би там не було, допомагає і удар тримати, і знаходити слабкі місця противника.

Кличко спробував переломити цей бій на свою користь, завдаючи менші за кількістю, але більш болючі удари у відповідь.

Кому ще подзвонить і з ким зустрінеться міській голова Києва, аби зберегти за собою посаду голови КМДА, а, можливо, і своє політичне майбутнє.

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