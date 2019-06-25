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Не менше! Економіст назвав обґрунтований прожитковий мінімум в Україні

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Гість студії – економіст Ігор Гарбарук.

Обговорюємо підвищення прожиткового мінімуму в Україні. Наскільки це підвищення корелює з поточною інфляцією?

"1700-1800 гривень – це абсолютно ні про що. Мінімальний прожитковий мінімум на сьогодні має становити 4300 гривень. За меншу суму прожити просто неможливо", – впевнений експерт.

Гарбарук нагадує, що в Польщі навіть мінімальні зарплати в 3-5 разів вищі, ніж в Україні. Через це мільйон українців щороку виїжджають на заробітки за кордон. І третина з них, швидше за все, вже не повернеться.

"Якщо так станеться, що наша нова влада замислиться над тим, що робити з країною в цілому, то в першу чергу треба думати про інтереси кожної людини окремо. Потрібно утримати тут тих молодих, працездатних, здорових, які можуть щось зробити. І повернути хоча б частину тих людей, які виїхали на заробітки. Це ж не просто податки. Це робочі руки, які можуть щось зробити", – радить економіст.

Про тіньову економіку в Україні та очікувані результати від зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками бізнесу – дивіться докладніше в цьому випуску Студії Obozrevatel.

Другу частину ефіру (з прогнозом курсу долара) можна подивитися тут.

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