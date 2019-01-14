''Не користуємося елементарним захистом'': активіст пояснив відсутність нових штрафів для учасників дорожнього руху

Директор Центру демократії та верховенства права, ініціатор Кампанії "За безпечні дороги" Тарас Шевченко зазначив, що говорити про штрафи за відсутність світовідбивних елементів, не на часі, через те, що відсутні законодавчі норми з цього питання.

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