Не дочекалися відповіді: які помилки допускають абітурієнти при подачі документів до ВНЗ

Не дочекалися відповіді: які помилки допускають абітурієнти при подачі документів до ВНЗ265 Читати матеріал російською
Директор ДП "Інфоресурс" Оксана Бєлік заявила, що підсумки вступної кампанії 2019 року можна підбивати, але тільки першого її етапу.
За її словами, наразі закінчився прийом заяв від абітурієнтів на денну і заочну форму навчання, які поступали на базі повної загальної середньої освіти на баклаврат та магістратуру з сертифікатами ЗНО. Вона зазначила, що за оперативної статистикою в цій категорії налічувалось 831 493 заяв вступників в електронній та паперовій формі. За її словами, ця цифра збільшилася у порівнянні з минулорічною вступною кампанією.
Головною помилкою абітурієнтів, при поданні заяв у електронній формі, вона назвала зазначення у анкетах адрес електронних поштових скриньок, які знаходяться на поштових сервісах, робота яких заборонена в Україні.
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