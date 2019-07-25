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Не дочекалися відповіді: які помилки допускають абітурієнти при подачі документів до ВНЗ

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Директор ДП "Інфоресурс" Оксана Бєлік заявила, що підсумки вступної кампанії 2019 року можна підбивати, але тільки першого її етапу.

За її словами, наразі закінчився прийом заяв від абітурієнтів на денну і заочну форму навчання, які поступали на базі повної загальної середньої освіти на баклаврат та магістратуру з сертифікатами ЗНО. Вона зазначила, що за оперативної статистикою в цій категорії налічувалось 831 493 заяв вступників в електронній та паперовій формі. За її словами, ця цифра збільшилася у порівнянні з минулорічною вступною кампанією.

Головною помилкою абітурієнтів, при поданні заяв у електронній формі, вона назвала зазначення у анкетах адрес електронних поштових скриньок, які знаходяться на поштових сервісах, робота яких заборонена в Україні.

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Оксана Бєлік
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