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Не більше шести: екс-заступник голови ЦВК оцінив шанси претендентів на пост президента України

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Екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що з 39 кандидатів, які на сьогоднішній день ще беруть участь у президентських перегонах, можна говорити про 5-6 кандидатів, які мають, за певних обставин, претендувати на перемогу на виборах. До них додаються ще 6-8 кандидатів, які використовують президентські перегони, як старт у парламентських виборах, що пройдуть восени. Решта, абсолютна більшість - це технічні кандидати, які працюють на кандидатів з першої групи та намагаються на цьому заробити.

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