Названо смертельно небезпечні продукти в Україні

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала українців зменшити вживання хліба, солодощів, солі, смаженої їжі та алкоголю.

На своїй сторінці у Facebook вона попередила, що таке харчування підвищує ризик появи хвороб серця і судин, а також смертності від них. У той же час Супрун порадила більше вживати фруктів, цільнозернових злаків, бобових, горіхів і риби.

"Наскільки високі [ризики] — показали результати великого дослідження, в якому аналізували зв'язок харчування і ризиків смерті від серцево-судинних хвороб. У результаті Україна посіла перше місце за смертністю від цих хвороб у Європі. 4 смерті з 10 пов'язані саме з неправильним харчуванням", — написала Супрун.

"Надавайте перевагу цільнозерновому борошну, хлібу із цільного зерна, цільним крупам із високим вмістом клітковини. Клітковина це й фрукти, овочі, горіхи, насіння, соя та боби", — порадила вона.

Також Супрун порекомендувала зменшити споживання цукру, заявивши, що добова норма не повинна перевищувати 5 чайних ложок.

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