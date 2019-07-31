Подруга Каті Гандзюк назвала прізвища замовників вбивства

Подруга Катерини Гандзюк Марина Хромых відповіла на питання: "Хто замовив Катю Гандзюк?"

31 липня 2018 року в Херсоні біля під'їзду її будинку відбувся напад на Катерину Гандзюк. Чоловік вилив кислоту на радницю міськголови Херсону. Гандзюк потрапила до реанімації із опіками близько 30% шкіри. Адвокати повідомляли, що жінку облили концентрованою сірчаної кислотою. Гандзюк померла у лікарні 4 листопада 2018 року. Марина Хромих, подруга Катерини Гандзюк, назвала в ефірі OBOZREVATEL прізвища трьох осіб, які на її думку, є замовниками вбивства Катерини. За її словами це Владислав Мангер, Євген Рищук та Андрій Гордєєв.

Хромих заявила, що ці прізвища широко згадувались у ЗМІ протягом цього року, але так і не прозвучали з вуст правоохоронних органів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram