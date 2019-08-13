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Названі нові жорсткі правила для отримання грін-карти США

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Легальним мігрантам у США, які отримують соціальну допомогу, буде складніше оформити грін-карту, що дозволяє постійне перебування в країні.

Як пише "Голос Америки", зміни стосуються іммігрантів, які користуються програмою медичного страхування Medicaid, продовольчими талонами, ваучерами на нерухомість та іншими видами соцдопомоги.

Це випливає з проекту постанови міністерства національної безпеки США про осіб, які перебувають на утриманні держави, оприлюдненого 12 серпня. Правила наберуть чинності в середині жовтня.

Тепер співробітники Служби громадянства та імміграції при розгляді заявок на надання законного статусу у США будуть враховувати програми соціальної допомоги поряд з іншими факторами – такими як освіта, сімейний дохід і стан здоров'я.

"Нові правила – одна з найагресивніших ініціатив адміністрації, спрямованих на обмеження легальної імміграції", – наголосили журналісти.

Зміни в законодавство реформують імміграційну систему в такий спосіб, щоб найбільша увага приділялася професійним навичкам іммігрантів, а не возз'єднанню сімей.

Виконувач обов'язків директора Служби громадянства та імміграції Кен Кучінеллі заявив, що зміна правил відповідає імміграційному порядку президента Дональда Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США почали вимагати практично у всіх, хто звертається за отриманням в'їзної візи в країну, інформацію про їх сторінки в соціальних мережах, адреси електронної пошти, а також номери телефонів.

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