Названі імена чотирьох загиблих бійців

Названі імена чотирьох загиблих бійців62 Читати матеріал російською
6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, незважаючи на перемир'я.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони України. Крім того прес-служба ВМС ЗСУ назвала імена загиблих Героїв:
старший матрос Шарко А. В.
матрос Рак В. М.
солдат Шандра С. І.
матрос Курдов В. М.
"З сумом повідомляємо, що в результаті ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення несумісні з життям", – йдеться в заяві.
6 серпня російсько-окупаційні війська здійснили чотири провокаційних обстріли позицій ВСУ. Повідомляється, що крім 4 убитих воїнів ВСУ, ще один український захисник був поранений.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк повідомив, що загинули бійці 36-ї бригади морської піхоти.
"Вони займалися інженерним обладнанням позицій взводного-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Це грубе порушення домовленостей про перемир'я не залишиться без уваги", – написав він у Facebook.
Стало відомо, що терористи використовували спеціально пристосовану міну, яку запустили без задіяння міномета.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію, висловивши співчуття рідним загиблих і закликавши лідерів країн-членів Нормандського формату відновити переговори.
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