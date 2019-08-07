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Названі імена чотирьох загиблих бійців

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6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, незважаючи на перемир'я.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони України. Крім того прес-служба ВМС ЗСУ назвала імена загиблих Героїв:

  • старший матрос Шарко А. В.

  • матрос Рак В. М.

  • солдат Шандра С. І.

  • матрос Курдов В. М.

"З сумом повідомляємо, що в результаті ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення несумісні з життям", – йдеться в заяві.

6 серпня російсько-окупаційні війська здійснили чотири провокаційних обстріли позицій ВСУ. Повідомляється, що крім 4 убитих воїнів ВСУ, ще один український захисник був поранений.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк повідомив, що загинули бійці 36-ї бригади морської піхоти.

"Вони займалися інженерним обладнанням позицій взводного-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Це грубе порушення домовленостей про перемир'я не залишиться без уваги", – написав він у Facebook.

Стало відомо, що терористи використовували спеціально пристосовану міну, яку запустили без задіяння міномета.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію, висловивши співчуття рідним загиблих і закликавши лідерів країн-членів Нормандського формату відновити переговори.

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