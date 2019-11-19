Названа найвродливіша студентка України 2019

Найкрасивішою студенткою України стала Дарина Самсоннікова з Одеського національного морського університету.

Про це повідомляється на офіційній сторінці в Instagram конкурсу краси "СтудМіс України".

За звання найкрасивішої студентки боролися дівчата, які перемогли на регіональних конкурсах. Фінал "СтудМіс" відбувся в Києві, де учасниці демонстрували свої таланти, красу та інтелектуальні здібності.

У трійку фіналісток увійшли Дарина з Одеси, Вікторія з Вінниці, а також Аделіна з Житомира. Однак головну корону конкурсу отримала одеситка.

"Ну що, настав час посту подяки. Цьому світу, Всесвіту, життю, моїм друзям і близьким, а також усім людям, які просто в мене вірять. Сьогодні я стала СтудМіс України 2019! Емоції, щастя, сльози! І знову відчуття, що я можу все! ", - написала в Instagram переможниця.

Якими фото Дарина Самсоннікова ділилася зі своїми підписниками до перемоги в конкурсі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знамениту американську супермодель Беллу Гадід назвали найкрасивішою жінкою на світі.

Такого висновку дійшов пластичний хірург Джуліан Де Сільва після дослідження через спеціальну програму, яка показала, що обличчя зірки – максимально наближене до "золотого перетину".

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