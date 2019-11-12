Назарбаєв хоче стати посередником між Путіним та Зеленським

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати зустріч президента Росії Володимира Путіна з главою України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє 360tv.ru. Зазначається, що Росії не потрібні українські території, зокрема, Донбас.

"Я вже отримав згоду Зеленського на тет-а-тет. Про це повідомив президенту Росії. Тепер подивимося, якщо нейтральний майданчик потрібний, я запропонував Казахстан", – заявив Назарбаєв.

"Не треба думати, що Путін цього не хоче. Він бажає, щоб там настав мир. І ми всі чудово розуміємо, що не ці території Росії потрібні, а зовсім інші речі. З інших причин там виявилися російські силові структури", – додав він.

Пізніше з'явилася реакція Кремля. Так, спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що його шеф не вважає, що переговори з Зеленським доцільно проводити в форматі "зустріч заради зустрічі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС України вважає, що Україна "загнала Росію в кут", зважившись на розведення військ на Донбасі.

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