Назарбаєв готував відставку більше року: аналітик повідомив подробиці

Аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич вважає, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який подав у відставку після майже 30-річного правління, повністю збереже контроль над країною.

"У Назарбаєва, з одного боку, є проблеми зі здоров'ям, він не молодий. Йому 78 років. Він кілька разів був госпіталізований, його не було по тижню і більше. Відповідно, він міг втомитися. З іншого боку, підготовку до транзиту влади Назарбаєв вів з початку 2018 року", – сказав Тишкевич.

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