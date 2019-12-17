Нам навіть документів досі не надали: адвокат підозрюваної у вбивстві Шеремета

Адвокат Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, Владислав Добош заявив, що досі не отримав оригінали матеріалів справи для захисту своєю підопічної.

Як він розповів у відеозверненні, яке оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, суддя Вовк не надав навіть повного тексту рішення щодо утримання підозрюваної під вартою.

Добош зазначив, що також вимагав отримання оригіналів телефонних розмов та відео, які були долучені як докази до матеріалів справи, але досі їх не отримав.

"Їду питати у "геніїв" розслідування, що ж їм заважає відкрити матеріали справи для захисту? Вони мені потрібні для апеляції, що обов'язково буде. Хоча ми не отримали навіть тексту рішення! Суддя Вовк настільки за'нятий, що на пів сторінки ухвали про затримання та обшуки на підставі сфальсифікованих документів він може винести, а часу видати (на 4-й день!) повний текст рішення щодо тримання під вартою у нього немає", – сказав Добош.

Також він попросив у громадськості підтримки та пообіцяв, що оприлюднюватиме всю інформацію, яку отримуватиме.

Крім того, він анонсував оприлюднення повної інформації щодо доходів Кузьменко та її родини.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!