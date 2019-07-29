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Навіщо потрібне тижневе навчання депутатів: експерт дав оцінку

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Експерт із конституційного права Олександр Москалюк прокоментував планове тижневе навчання депутатів.

Він зазначив, що подібний лікбез існував у Верховній раді і раніше, але, за словами експерта, не всі депутати його відвідували. Москалюк додав, що подібна практика є звичайною і для інших демократичних країн. Він висловив сумнів, що за тиждень можна навчитись писати закони, адже для цього потрібні спеціальні юридичні знання, які отримуються в університетах роками, проте, на думку експерта, для деяких "неоднозначних і одіозних постатей" такий "лікбез" буде дуже корисним. Експерт додав, що зрозуміти, яку кількість і кого саме з депутатів потрібно навчати до виборів, було досить складно, адже до оголошення результатів виборів ніхто не знав точну кількість місць, яку у новій Раді отримає партія "Слуга народу".

Москалюк зазначив, що окрім такого навчання він також є прихильником, щоб кожна особа, яка бажає стати депутатом, складала іспит із відповідних дисциплін.

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Олександр Москалюк
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