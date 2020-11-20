Навчання ЗСУ зі знищення ворожих танків пройшли під керівництвом жінки-командира

Мирослав Семенюк Відео 15:58, 20.11.2020
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