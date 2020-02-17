Навчальний рік закінчиться до 1 липня, карантин не вплине: депутатка
Народна депутатка України від "Слуги народу" Юлія Гришина у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим, Дениса Похили та Анни Нитченко.
Вона прокоментувала, як карантин впливне на навчальний процес в Україні.
"Програма, звичайно ж, дещо збивається, але що стосується організації навчального процесу, то діти залучені до роботи, їм скидаються завдання, з ними намагаються працювати дистанційно, ці питання у кожному навчальному закладі врегульовані по-різному, і це нормально", - заявила Гришина.
Вона додала, що навчальний рік не буде зсуватися по календарю, адже за законом України, не залежно від обставин, навчальний рік починається 1 вересня і завершується не пізніше 1 липня.
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