Навального могли отруїти як Скрипалів

Головного опозиціонера і супротивника президента РФ Володимира Путіна Олексія Навального в неділю, 28 липня, госпіталізували з діагнозом "гостра алергічна реакція".

Про це на сторінці в Twitter повідомила прес-секретар Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Кіра Ярмиш. Нагадаємо, політик був затриманий вранці 24 липня біля свого будинку, коли вийшов на пробіжку, і відбуває 30-добовий адміністративний арешт.

За словами Ярмиш, джерело алергічної реакції у опозиціонера не визначене, раніше подібних симптомів у нього не спостерігалося.

Співробітники спецприймальника, де знаходився Навальний, викликали йому швидку допомогу, яка доставила політика в одну з московських лікарень. Там Навальний знаходиться під охороною співробітників поліції.

Ярмиш оглянула Навального через двері, оскільки лікарі лікарні імені Виноградова заборонили стороннім медикам надавати допомогу пацієнтові. Вона виявили в опозиціонера виражений набряк і різку гіперемію верхніх і нижніх повік і області навколо очей, гнійні виділення з кон'юнктивальної порожнини, папульозні висипання на шкірі шиї, спини, грудей, ліктях.

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